Rentrée : voici comment alléger le budget des fournitures scolaires pour votre enfant

Certains parents font des achats en gros pour plusieurs années pour bénéficier de prix plus intéressants. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Qui dit rentrée dit achat de fournitures scolaires. Alors que les élèves s'apprêtent à retourner à l'école, au collège ou au lycée, de nombreux parents arpentent les rayons papeterie avec la liste fournie par l'établissement de leur enfant afin d'acheter tout le nécessaire. Et la facture peut vite grimper, qu'on ait un ou plusieurs enfants à charge, rapporte Le Maine Libre .

Économies, occasion, achat en gros…

Certains accessoires essentiels alourdissent considérablement le budget à prévoir pour l'achat de fournitures scolaires. Le cartable, par exemple, est un outil indispensable, tout comme la calculette qui n'est pas toujours fournie par l'établissement. « Pour celui qui entre au lycée, j'en ai déjà pour 220 euros, dont 90 euros rien que pour la calculatrice » , confie une mère de famille.

Face à cet investissement conséquent, les parents font preuve d'imagination pour réduire la note. Certaines familles réutilisent les affaires de l'année passée, qu'il s'agisse d'une trousse ou d'un cahier à peine entamé. D'autres misent sur l'occasion quand ils le peuvent. Enfin, certains anticipent sur plusieurs années ou s'unissent et font des achats en gros afin de bénéficier de prix plus intéressants.

La prime au recyclage

De leur côté, les enseignes font également tout pour se montrer attractives. « Nous avons lancé une nouvelle gamme de petits prix pour les cahiers, crayons et feuilles » explique ainsi la responsable du rayon papeterie de Cultura. Cette dernière, ainsi qu'Auchan, misent aussi sur le recyclage et proposent des bons d'achat aux clients qui ramènent un cartable usagé au magasin.

Pour aider les familles à supporter ces achats, l'allocation de rentrée scolaire, d'un montant variable mais supérieur à 400 euros, a été versée le 19 août à des millions de foyers. Selon l'association Familles de France, le panier moyen pour un élève entrant en sixième en 2025 est de 211,10 euros, soit 12 euros de moins qu'en 2024. Un budget qui contredit les prévisions de l'UFC-Que Choisir, qui anticipait en juillet une hausse de 2 % des prix des fournitures scolaires.