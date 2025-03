Quel est le bon moment pour choisir l’appli bancaire pour son ado ?

(Choisir une appli bancaire pour son ado ou attendre encore un peu : comment faire le bon choix au bon moment ? - Crédit photo : Adobe Stock)

En tant que parent vous hésitez à ouvrir à votre adolescent un compte bancaire, symbole d'autonomie financière ? Vos doutes s'entendent car ce passage représente une étape clé dans l'apprentissage de l'âge adulte. Voici quelques indices pour connaître le meilleur moment pour souscrire en sa faveur une offre spéciale jeunes adossée à une appli bancaire.

Votre enfant dispose d'une liasse de billets à la maison ?

Au fil du temps, votre enfant cumule les billets offerts au titre de son argent de poche pour les différentes fêtes (anniversaire, Noël, événements familiaux) qu'il prend plaisir à ranger et à compter régulièrement. Conserver des espèces chez soi expose à des risques de vol ou de perte, mais complique aussi le suivi par les parents, la monnaie étant souvent cachée dans des endroits que seul l'enfant connaît.

-> Si vous considérez que la somme disponible commence à être significative pour votre enfant, c'est peut-être que l'argent de poche serait mieux conservé sur un compte bancaire à la fois sécurisé et accessible, que dans une tirelire fantaisie ou une boîte en carton improvisée.

Le saviez-vous ? En moyenne, chaque enfant reçoit en argent de poche un montant compris entre 24 à 56 euros par mois, selon son âge de 10 à 18 ans (1).

Votre ado commence à réaliser des dépenses de sa propre initiative ?

Au cours des années collège, il n'est pas rare de constater que les adolescents prennent goût à faire les courses seuls, notamment pour acheter leurs produits préférés (2) : livres, BD et mangas (38%), jouets (37%), bonbons (36%), vêtements (27%) et jeux-vidéo (26%)… D'ailleurs en 2024 sur la population des mineurs, la tendance à la dépense (52%) a dépassé celle de l'épargne (45%).

Votre adolescent manifeste des velléités d'autonomie financière ?

Les questions de votre jeune en disent long sur sa maturité en matière de finances personnelles : quel est le budget familial d'une semaine en vacances ? Combien gagne telle profession ? Quel est le prix d'un smartphone ou d'une paire de baskets à la mode ? Autant d'interrogations et de réponses qui nourrissent sa curiosité et qui contribuent à son éducation financière.

-> S'il passe son temps à calculer le temps qu'il reste jusqu'au prochain versement d'argent de poche et à planifier combien il peut épargner tous les mois après l'achat de ses quelques petits plaisirs, c'est que l'ouverture d'un compte courant et la mise à disposition d'une appli bancaire pourraient lui convenir.

Votre enfant a une appétence évidente pour le digital ?

Le mode connecté correspond parfaitement aux usages quotidiens de votre enfant ? Offrez-lui la possibilité de mettre à profit cette aisance qu'il a acquise pour un suivi intelligent et utile de son budget personnel et une vision en temps réel de ses avoirs disponibles.

-> Si vous craignez la perte de sa carte physique, une appli bancaire téléchargée sur son smartphone lui permettra de concentrer ses pratiques sur un seul et même support 100% dématérialisé.

A savoir Avec FREEDOM de BoursoBank, c'est vous qui décidez et gardez le contrôle Attribuer un compte individuel et une carte bancaire à son enfant ne signifie pas pour autant arrêter de suivre ses dépenses. Pour l'accompagner progressivement, le responsable légal a la main pour visualiser les mouvements sur son compte, fixer les plafonds de paiement, donner accès au programme d'avantages The Corner spécial jeunes ou débloquer la carte de son enfant le cas échéant.

Vous reconnaissez votre adolescent dans ces aspirations et comportements ? C'est sûrement que la période est propice à son éducation financière, avec vos précieux conseils et sous votre supervision. Bien plus qu'une question d'âge, c'est son envie d'apprendre à gérer son argent qui vous servira de guide.

