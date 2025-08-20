Assurer votre logement coûte plus cher à Nice qu’à Paris

Immeubles parisiens (Crédits: Adobe Stock)

Le coût de l'assurance habitation est souvent négligé au moment de déménager. Comparer les prix est d'autant plus important que les écarts sont très élevés d'une ville à l'autre.

Déménager est un vrai casse-tête pour les 3 millions de ménages qui changent d'adresse chaque année. Un casse-tête administratif mais aussi financier. Ils vont chercher à vendre leur logement à un bon prix et négocier au mieux celui de leur nouveau logement . S'ils ont besoin d'un crédit, ils vont batailler pour décrocher le meilleur taux . Et ce n'est pas tout. On les oublie souvent mais les assurances, comme la taxe foncière ou encore les abonnements Internet/TV, ont un coût non négligeable. Il y a l'assurance du crédit (emprunteur) mais aussi l' assurance habitation .

Une assurance habitation coûteuse n'empêchera pas un ménage d'acheter un logement mais il est important de décrocher le meilleur prix au moment de déménager. Car les écarts varient fortement d'une ville à l'autre, au sein d'une même région. Idem pour les garanties qui peuvent également changer avec la nouvelle adresse. « Trop de Français négligent encore l'impact d'un changement d'adresse sur leurs assurances , souligne Arthur Martiano, directeur général chez Lelynx.fr. En comparant les offres en amont, il est possible d'économiser jusqu'à 302 euros en moyenne sur votre assurance habitation. »

Pour éviter les mauvaises surprises, évaluez précisément vos besoins. « Comparez les tarifs mais aussi le niveau de garanties proposées pour choisir une offre réellement adaptée à votre profil et à votre futur lieu de résidence », conseille Lelynx.fr Sans quoi vous risquez de subir la même mésaventure qu'une habitante de l'Eure (27) dont le portail a été découpé : son assureur a refusé de la couvrir.

La Corse plus chère que l'Île-de-France

En 2025, à garanties égales, c'est en Corse que l'assurance-habitation est la plus chère pour l'acquisition d'un logement de 60 à 70 m² : 115 euros par an (prix médian qui partage les populations en deux parts égales), selon le baromètre LeLynx.fr qui se base sur les tarifs souscrits par les utilisateurs du comparateur. C'est 29% de plus qu'en Bretagne où elle est la moins coûteuse (89 euros). Et 16% de plus que L'Île-de-France (99 euros). C'est la preuve que la région la plus peuplée, n'est pas forcément celle où l'assurance-habitation est la plus onéreuse. Ces tarifs sont étonnamment faibles d'une part parce qu'il s'agit de prix médians, moins élevés que les prix moyens et d'autre part car ils concernent aussi les propriétaires (occupants ou pas) que les locataires qui vont devenir propriétaires et pour lesquels les tarifs sont moins élevés.

En région parisienne justement, c'est à Paris qu'elle est la moins chère : 91 euros par an. Pour tous les autres départements, les tarifs annuels varient entre 95 euros (Val-d'Oise) et 112 euros (Seine-et-Marne). La raison ? Les logements sont plus petits que dans le reste de l'Île-de-France où les maisons, de taille plus grande, sont plus fréquentes que dans la capitale.

Côté villes, c'est à Nice qu'elle est la moins chère (95 euros par an). Paris, pourtant plus peuplée, arrive en deuxième position et Marseille en troisième (90 euros). À l'inverse, c'est à Rennes (62 euros par an) qu'assurer son nouveau logement est le plus abordable. Suivent Angers (68 euros par an) et Strasbourg (71 euros par an).

Pourquoi ces tels écarts entre régions et villes ? « Les risques climatiques, la densité urbaine, la fréquence des sinistres ou encore le niveau de vie moyen », répond Lelynx.fr. La formule multirisque habitation est la plus couramment choisie car elle offre la couverture la plus large (responsabilité civile, dommages aux biens en cas d'incendie, de dégât des eaux et de catastrophes naturelles). Près des deux tiers des comparaisons pour un futur logement, sont réalisées, la plupart du temps entre juin et août, par des locataires qui sont obligés de souscrire une assurance habitation avant d'emménager.