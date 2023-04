Ados et argent : comment évoquer les risques financiers sans leur faire peur ?

(Crédits photo : Adobe Stock - ados et argent : risques financiers)

En grandissant, l'adolescent comprend le côté précieux de l'argent. Il lui apparaît alors normal d'épargner pour préparer son avenir et se prémunir contre tout aléa de la vie. Mais comment sensibiliser les jeunes sans générer chez eux des peurs liées à l'incertitude du lendemain ? Les risques financiers sont bien réels autour de nous, mais à chacun sa manière de les anticiper.

Risques financiers : des réalités à connaître pour les éviter

On parle de risques financiers quand une personne (seule ou au sein d'un foyer) a fait des choix peu adaptés , commis une imprudence en matière de gestion de ses finances personnelles ou a subi un événement extérieur impactant l'état de sa trésorerie. Ils peuvent compromettre les ressources et le patrimoine de la famille, du fait de conséquences parfois lourdes sur l'argent du ménage.

Quelques chiffres en France en 2022 : 113.081 dossiers de surendettement instruits (avec une incapacité totale de rembourser son crédit) et 812.321 dossiers enregistrés au titre d'incidents de paiement (retard ou difficulté ponctuelle à honorer une échéance de crédit). (1)

Pourquoi évoquer avec les jeunes le manque possible d'argent ?

La prise de conscience des jeunes que des accidents de la vie arrivent à des voisins, amis, camarades rend la situation encore plus crédible et donc particulièrement réaliste. Loin de la fiction des scénarios de cinéma ou de la téléréalité, certaines personnes qui leur ressemblent et qu'ils côtoient traversent des périodes complexes ou douloureuses marquées par :

Le chômage

La maladie

Le décès

La séparation

La ruine suite à une addiction aux jeux…

Les retombées ne se font souvent pas attendre : changement de logement, baisse nette du pouvoir d'achat (et du train de vie), endettement, isolement, etc.

L'équilibre financier d'un foyer semble parfois précaire, compte tenu des facteurs externes pouvant l'atteindre. Pour autant, les jeunes ne doivent pas avoir une vision négative du monde du travail, de la vie en couple, de la santé car ce sont eux les acteurs économiques de demain, qui devront prendre des initiatives et des risques «mesurés» dans leur vie future. Pour les situations où ils auront une action préventive ou corrective à mener, les futurs adultes doivent détenir les clés à actionner pour protéger leurs avoirs et sécuriser leurs finances personnelles.

L'éducation financière est là pour rassurer et accompagner les ados

Tout d'abord, la sémantique liée aux risques financiers doit leur devenir peu à peu familière : des notions comme «être à découvert», «chèque sans provision», «intérêts débiteurs ou agios» sont importants. Pour y parvenir, des lexiques pédagogiques existent permettant ainsi une vulgarisation des concepts liés à l'argent, encore un peu flous pour les plus jeunes adolescents.

De plus, en leur parlant épargne via les économies, gestion du budget et bonnes pratiques, les adolescents avancent pas-à-pas en intégrant assez tôt des principes valables à tout âge qui leur serviront de cadre : «On ne vit pas au-dessus de ses moyens», «les besoins primaires sont essentiels, alors que les autres plus superflus», «un emploi stable sur un secteur porteur vaut mieux que des postes précaires sans lendemain» et enfin «chacun est responsable de son propre patrimoine, même si on vit à deux et que l'on souhaite partager beaucoup de choses».

Ces grandes lignes directrices ou garde-fous participeront progressivement à leur maturité financière et à leurs premiers choix d'investir, de placer, d'épargner et de consommer. En effet, il est possible de construire des barrières pour limiter l'impact financier et la portée d'événements indésirables : la banque peut les aider dans leurs arbitrages et leurs choix, en fonction de leur situation personnelle et de leurs projets : gestion des plafonds de paiement et de retrait, alertes personnalisées, capacité d'emprunt, etc.

L'éducation financière contribue à préparer les jeunes adultes à leur future gestion de l'argent. Les laisser évoluer dans une bulle aseptisée serait contreproductif. Que cela soit grâce au modèle transmis par leurs parents ou à la pédagogie financière proposée par leur banque, le plus important est de leur inculquer la prudence et les principes d'une gestion saine de leurs capitaux, pour des décisions personnelles éclairées et judicieuses.

