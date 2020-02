Tunisie : Ennahdha soutient le gouvernement d'Elyes Fakhfakh

France 24 • 19/02/2020 à 23:35

En Tunisie, le parti Ennahdha accorde sa confiance au gouvernement Fakhfakh. La fin d'un bras de fer de quatre mois. Au Togo, l'élection présidentiellle se tient samedi. Sept candidats sont en lice, et le président sortant Faure Gnassingbé brigue un 4e mandat. Et puis nous irons au Soudan dans ce journal où une commission d'enquête a recueilli les témoignages des rescapés du massacre du 3 juin 2019. Plus de 100 personnes avaient été tuées à Khartoum. Nos reporters ont rencontrés quelques témoins