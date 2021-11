Sur les traces des signares du Sénégal, femmes puissantes du temps des comptoirs

information fournie par AFP Video • 12/11/2021 à 18:01

A l’époque où Saint-Louis était un comptoir de commerce français, les signares dominaient la vie économique et sociale. Aujourd’hui, une styliste et un musée tentent de sauver de l’oubli ces femmes illustres - qu'elles soient reconnues comme des femmes entreprenantes et souvent puissantes, et non pas réduites à des élégantes tropicales dont de lointaines et séduisantes doublures agrémenteraient les visites de ministre.