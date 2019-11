France 24 • 11/11/2019 à 10:52

Le record de 2018 est battu. Il n'aura fallu que 16 heures et 30 minutes d'achats sur Alibaba pour dépasser le record de 30,6 milliards de dollars d'articles vendus atteint l'année dernière. Jamais un site Internet ou une enseigne n'avait vendu autant et aussi vite. Ces super-promotions du "Single's day", imaginées par Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, il y a dix ans ont séduit plus de 500 millions d'acheteurs.