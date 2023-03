information fournie par AFP Video • 15/03/2023 à 19:48

"Aujourd'hui, on est arrivé à une CMP conclusive", se félicite le sénateur René-Paul Savary. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de réforme des retraites, qui devra encore obtenir un vote favorable du Sénat et de l’Assemblée pour être adoptée, sauf si le gouvernement décide de recourir au 49.3. SONORE