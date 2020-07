Première sortie de Jean Castex dans une entreprise de banlieue parisienne

AFP Video • 04/07/2020 à 20:03

"Nous traversons une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique et sociale qui commence", a déclaré samedi 4 juillet le nouveau Premier ministre Jean Castex, lors de sa première sortie officielle en tant que chef du gouvernement, sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-FAB France dans l'Essonne.