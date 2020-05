Nouvelle-Zélande: les bars rouvrent mais avec des restrictions

AFP Video • 22/05/2020 à 01:18

Les clients reprennent leurs habitudes dans les pubs de Nouvelle-Zélande après la levée partielle du confinement. Mais les affaires ne reprendront pas comme avant: il n'y aura pas de concert et l'affluence est limitée. "On n'a pas de spectacle, on n'a pas de salles de ciné, donc notre marché est vraiment, vraiment serré", dit Matt McLaughlin, propriétaire du Panhead à Wellington.