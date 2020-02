"Made in Albania": les masques de carnaval qui parcourent le monde entier

AFP Video • 25/02/2020 à 22:44

Dans une petite usine dans le nord de l'Albanie, des artistes décorent à la mains des dizaines de milliers de masques uniques destinés au monde entier et préparés pour la saison des carnavals. La "Venice Art Mask Factory" et ses 50 employés exportent jusqu'à 30.000 masques par an vers une quarantaine de pays dans le monde, dont l'Italie, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.