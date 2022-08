L'Argentine célèbre sa viande rouge au championnat national d'asado

information fournie par AFP Video • 15/08/2022 à 17:09

L'Argentine, connue pour la qualité de sa viande rouge, a accueilli dimanche son quatrième championnat national d'"asado" (barbecue) pour élire le meilleur "asador" du pays sud-américain. Les 24 participantes et participants, dont les stands représentant les 23 provinces de l'Argentine et sa capitale fédérale, se sont installés dans une rue du coeur de Buenos Aires pour préparer différentes découpes de viande devant un jury d'experts et des milliers de personnes venus arpenter les lieux par une journée ensoleillée.