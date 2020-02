Inde: Violences intercommunautaires à New Delhi, au moins treize morts

AFP Video • 25/02/2020 à 23:37

La police envoie des renforts et bloque les routes à New Delhi. Des émeutiers armés de pierres, sabres et parfois même pistolets, sèment le chaos et la terreur dans des zones périphériques à majorité musulmane du nord-est de la mégapole, éloignées d'une dizaine de kilomètres du centre. Des bâtiments, commerces et véhicules ont été brûlés. Plusieurs journalistes ont été agressés. Des pierres jonchaient les rues. Plusieurs quartiers de la capitale indienne sont depuis dimanche le théâtre de scènes de guérilla urbaine.