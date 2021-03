AFP Video • 02/03/2021 à 15:40

Les défilés de mode sont passés au virtuel et les grands mariages ont disparu avec la pandémie mais à Bruxelles, le fleuriste Thierry Boutemy, qui a travaillé pour Sofia Coppola, Lady Gaga ou Hermès, reste passionné par son art, au plus près de la nature et des saisons.