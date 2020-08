Ecosse: images du bar qui serait au coeur du reconfinement de la ville d'Aberdeen

AFP Video • 05/08/2020 à 18:22

IMAGES du bar The HawthornAlors que l'Ecosse a annoncé de nouvelles restrictions aux habitants d'Aberdeen après l'apparition d'un foyer de cas de Covid-19 concernant plus de 20 pubs et restaurants, images du bar The Hawthorn qui serait au coeur du reconfinement de cette ville de 230.000 habitants.