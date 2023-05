Des réfugiés Soudanais continuent à traverser la frontière vers le Tchad

information fournie par AFP Video • 02/05/2023 à 08:00

Images de familles du Darfour soudanais continuant à traverser la frontière vers le Tchad voisin, alors que de violents combats se poursuivent à Khartoum, capitale du Soudan, malgré l'annonce d'une trêve entre l'armée et les paramilitaires, dont les affrontements ont conduit le pays au bord d'une "catastrophe" et pourraient inciter "plus de 800.000 personnes" à fuir le pays, selon l'ONU. Au moins 20.000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad depuis le début du conflit, dont environ 5.000 se sont enregistrés, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU. IMAGES