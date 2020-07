AFP Video • 29/07/2020 à 12:12

À Tokyo, le "Kirin Saikan", un restaurant chinois, ne désemplit jamais même en temps de coronavirus. Et pour cause: son gérant, Masato Takemine, a décidé de garnir ses tables de mannequins, un moyen selon lui de recréer une ambiance joviale et animée tout en respectant les distances sociales entre les véritables clients.