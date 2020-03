Coronavirus: à Chypre, un magasin en ligne de produits pour animaux prospère

AFP Video • 31/03/2020 à 01:23

Aila, propriétaire d'un magasin en ligne de produits pour animaux domestiques, se conforme aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement chypriote pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus et constate que son activité prospère malgré le confinement, les maîtres de chiens et de chats s'approvisionnant via sa boutique en ligne et faisant des provisions.