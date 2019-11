AFP Video • 13/11/2019 à 11:01

Les ministres Nicole Belloubet et Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et la maire de Paris Anne Hidalgo sont présents lors d'une cérémonie au stade de France pour le 4e anniversaire des attentats jihadistes du 13-Novembre 2015. Les attaques ont fait 130 morts dans la salle de concerts du Bataclan, aux terrasses de plusieurs bars et restaurants à Paris et près du Stade de France.