Airbus: plus de 3.500 postes supprimés à Toulouse (syndicat FO)

AFP Video • 02/07/2020 à 14:22

"C'est cataclysmique": le plan social annoncé par la direction d'Airbus prévoit un peu plus de 3.500 suppressions de postes à Toulouse, dont 2.398 à la production, 980 au siège et plus de 200 dans des filiales de la ville, indique le délégué syndical central FO Jean-François Knepper. "Derrière tous ces chiffres, il y a des personnes qui vont perdre leur emploi et on va tout faire pour que ça se fasse selon des mesures non contraignantes", ajoute t-il.