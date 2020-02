52ème Vendredi de manifestation en Algérie : le Hirak toujours mobilisé

France 24 • 14/02/2020 à 23:25

Cela fait 52 vendredis que les algériens se mobilisent. Une contestation dont l'ampleur et la durée sont inédites pour le pays. Ensuite, une sécheresse extrême touche l'Afrique de l'Est depuis plusieurs mois. Le désert du Khalaari au Nord de l'Afrique du Sud est aussi touché. Vous verrez les conséquences sur les animaux qui sont décimés et sur le tourisme local. Et pour finir, nous irons à Kinshasa où se tient la 7ème édition de la "Fête du Livre". Un événement qui est devenu incountournable dans la vie culturelle congolaise.