Vins: pour investir, il faut avoir du nez

dauf/Shutterstock / dauf

Acheter du vin puis le revendre quelques années plus tard en réalisant une confortable plus-value ? Voilà une idée tentante, vous permettant d'associer plaisir et investissement. Face à une demande désormais mondiale, les prix des flacons les plus recherchés ont connu une véritable envolée. Prenez garde cependant car dans ce marché de spécialistes, il n'est pas toujours facile de réaliser de bonnes affaires. Elles sont néanmoins possibles à condition d'être patient et à miser sur les domaines qui montent.

Investir dans le vin: quelle rentabilité pouvez-vous espérer?

Il n'existe pas de cote officielle pour mesurer la rentabilité d'un investissement dans le vin. Toutefois, le site Internet Idealwine.com a créé plusieurs indices en ce sens. L'indice iDealwine 100, constitué des vins les plus représentatifs du vignoble français (Bordeaux, Bourgogne et Rhône déclinées sur dix millésimes), affichait en janvier 2019 une performance de + 212 % depuis le 1er janvier 2007 (date de création de l'indice). Sur la même période, le CAC 40 s'inscrivait en recul de - 9 %.

Le marché du vin: marché de spécialistes et de passionnés

L'investissement dans le vin est le domaine réservé des spécialistes et des passionnés. Il est nécessaire de disposer de solides connaissances dans cette matière (domaines, cuvées, millésimes), de lire la presse spécialisée, d'être en mesure d'identifier les stars de demain et d'y consacrer beaucoup de temps (dégustations, visites de domaine).

Cet investissement nécessite également de la patience (au moins 10 ans pour que vos achats se bonifient), surtout si vous investissez en dehors des valeurs sûres. Vous devez posséder une cave de qualité et sécurisée. Enfin, comme tout investissement, il existe un risque de perte en capital: la hausse des prix enregistrée ces dernières années pourrait ne pas durer.

Quels sont les vins les plus recherchés?

Les grands châteaux bordelais et les domaines bourguignons les plus prestigieux dominent le marché. A Bordeaux, il s'agit de Petrus, Cheval Blanc, Angélus, Pontet Canet, Lynch Bages et Smith Haut Lafitte. En Bourgogne, Romanée Conti (DRC), Leflaive, Coche-Dury, Roumier, Rousseau et Jayer.

En dehors des grands châteaux bordelais et des clos bourguignons, le Rhône demeure une valeur sûre avec Jaboulet (La Chapelle, en Hermitage), Château Rayas (Châteauneuf du Pape), Jean-Louis Chave (Hermitage) et désormais Jamet (Côte Rôtie).

Dans les autres régions où les prix sont plus accessibles, Dagueneau (Loire), Clos Rougeard (Saumur) et La Grange des Pères (Languedoc-Roussillon) sont également très recherchés.

Comment acheter et vendre du vin?

Les vins «d'investissement» s'achètent en primeur (Bordeaux), dans le cadre d'enchères, directement à la propriété (les grands noms n'acceptent plus de clients particuliers), chez certains cavistes (leurs allocations sont souvent très faibles pour les noms les plus recherchés) ou sur des sites Internet spécialisés.

Pour la revente, privilégiez les enchères. Les frais à payer s'élèvent généralement entre 15 % et 20 % du prix de vente.