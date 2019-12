Timbres: privilégiez la rareté, avant tout

M.Uljmanski/Shutterstock / M.Uljmanski

De nombreux particuliers passionnés collectionnent des timbres pour leur valeur historique et culturelle. Vous pouvez cependant aussi démarrer une collection philatélique dans une logique d'investissement. Les timbres les plus rares et les plus anciens sont à privilégier. Il est recommandé de prendre conseil auprès d'experts reconnus.

Vous pouvez démarrer une collection de timbres à partir de 1.000 euros dans une optique d'investissement

La philatélie, l'art de collectionner les timbres, est un loisir accessible à partir de quelques euros. Si vous souhaitez en faire un investissement, vous devrez y consacrer une somme plus significative. Seuls les timbres affichant une valeur supérieure à 100 euros peuvent être facilement échangés. Une collection à vocation patrimoniale nécessite une mise minimum de départ de 1.000 euros.

Achetez les timbres rares, anciens et en excellent état

Lorsque vous investissez dans une collection philatélique, votre objectif est de sélectionner des timbres affichant un potentiel d'appréciation. Dans cette optique, privilégiez la rareté. Les timbres émis en grande quantité voient leur cote stagner au fil des ans. Le second critère à prendre en compte est l'ancienneté. N'investissez pas sur les timbres émis après la Première guerre mondiale. Enfin, le timbre doit être en excellent état. Dans le cas contraire, il peut perdre jusqu'à 90 % de sa valeur. La bonne conservation de votre collection est primordiale.

Demandez conseil auprès de spécialistes pour l'achat de vos timbres

Comme beaucoup de placements alternatifs , le marché des timbres de collection est un marché de spécialistes. Si vous souhaitez investir en démarrant une collection philatélique, faites-vous conseiller par des marchands et des experts reconnus. Vous pouvez également participer à des ventes aux enchères. Dans ce cas, veillez à consulter le catalogue Yvert et Tellier, la référence mondiale pour connaître la cote des timbres de collection. Les frais d'adjudication (15 % le plus souvent) viennent gonfler le prix d'acquisition: ils sont à prendre en compte avant de placer une enchère. Enfin, acheter des timbres sur Internet peut s'avérer périlleux car de nombreux faux circulent.

Timbres: un placement de long terme

Selon les spécialistes, la valeur des timbres de collection progresse régulièrement pour offrir un rendement de 3 % à 5 % brut (c'est-à-dire avant impôts) sur le long terme. Souvent, des effets de mode viennent influencer la cote des timbres et provoquer des envolées. Si vous franchissez le pas, pensez à assurer votre collection et à la garder à l'abri.