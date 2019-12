Diamants: prenez garde aux arnaques

Andrey_Popov/Shutterstock / Andrey_Popov

Dans un environnement marqué par des taux d'intérêt historiquement bas, il est tentant de s'orienter vers des investissements supposés plus rémunérateurs. Les publicités présentent le « diamant investissement » comme un placement sûr et toujours orienté à la hausse. Restez prudent pour éviter les arnaques. Tout achat de diamant doit se faire auprès d'un professionnel.

Le marché du diamant, un marché non régulé avec très peu de sociétés

Comme tout actif , le prix des diamants évolue en fonction de l'offre et de la demande. Toutefois, le marché des diamants est très particulier pour deux raisons.

D'une part, le nombre de sociétés commercialisant des diamants naturels est faible.

D'autre part, à la différence des autres produits financiers et métaux précieux, le diamant ne dispose pas d'un marché régulé. Les pierres s'échangent entre professionnels et il n'existe aucun standard: chaque gemme est différente de par ses caractéristiques, appelées les «4C» (color, cut, clarity and carat, à savoir couleur, taille, pureté et poids, exprimé en carats). Et seuls les professionnels ont accès aux bases de données permettant d'établir un indice de prix.

Acheter un diamant: un achat «plaisir» avant d'être un investissement

Pour acheter un diamant, adressez-vous à un professionnel reconnu, disposant d'une excellente réputation (joaillerie, bijouterie...). Ne vous lancez pas sur des tailles fantaisistes pour lesquelles la demande est faible. Les pierres de belle qualité et d'un beau poids sont à privilégier. Pensez à demander un certificat (laboratoires GIA ou HRD uniquement) et une pierre dont le numéro d'identification est gravé au laser.

Le plaisir de posséder un diamant peut primer sur l'investissement. En effet, l'achat d'un diamant est soumis à la TVA (20 %), ce qui limite la possibilité de dégager une plus-value rapide . En outre, sachez que le diamant ne constitue pas une valeur refuge reconnue en cas de turbulences sur les marchés financiers.

Prenez garde aux nombreuses arnaques lors de votre achat

Les sites Internet proposant d'investir dans des diamants se sont multipliés au cours de ces dernières années. La plupart du temps, le diamant est présenté comme un actif tangible dont le prix ne fait que croître. Certains sites promettent de vous livrer vos achats, d'autres de stocker les pierres pour vous, le plus souvent à l'étranger. Or il s'agit très souvent d'une arnaque. A ce titre, l'AMF a édité une liste noire des sites à proscrire (http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title_paragraph_3).