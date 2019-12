Montres de collection: un investissement qui débute à 5.000 euros

Creative Lab/Shutterstock / Creative Lab

Fruit d'un savoir-faire souvent plus que centenaire et objet de plaisir, une montre de collection peut voir son prix fortement progresser au fil des années. Acheter une ou des montres de ce type peut constituer un investissement fructueux. Les montres d'exception sont les plus susceptibles de voir leur cote s'envoler. Prenez garde ce type d'investissement peut débuter dès 5.000 euros.

Quelle est la différence entre une Montre d'occasion et une montre de collection?

Hormis certaines montres très complexes et/ou produites en petite série, une montre sera considérée comme un modèle d'occasion pendant une dizaine d'années. Vous ne pouvez pas espérer réaliser de plus-value sur ce type de montres.

Les montres de collection, dites «vintages», ont été produites entre 1930 et 2000. Celles réalisées par les maisons reconnues dominent le marché: il s'agit de Patek Philippe et Rolex (les deux marques sont incontournables), Vacheron Constantin, Cartier, Chaumet, Jaeger-Lecoultre, Piaget, Blancpain, Zenith, A. Lange & Söhne et Breitling.

Investir dans une montrer de collection: quelles précautions?

Il n'existe pas de cote officielle pour les montres de collection. Pour en connaître le prix, l'offre et la demande constituent les seuls guides.

Evitez les achats auprès de particuliers ou sur les sites Internet non spécialisés. Achetez vos montrer dans les points de vente des grandes maisons (si vous êtes prêt à patienter plus de 10 ans). Et privilégiez les ventes réalisées par les grandes maisons d'enchères pour les montres vintages. Ces professionnels disposent de spécialistes dans le domaine et écartent les contrefaçons puisqu'il en va de leur réputation. Les principales maisons de vente organisent des enchères plusieurs fois par an.

Il existe des boutiques spécialisées dans les montres de seconde main, notamment à Paris. Genève accueille une fois par an la plus grande exposition-vente d'Europe. Le site chrono24.fr constitue une référence dans le domaine.

Avant tout achat, vérifiez l'état de la montre car les réparations coûtent très cher. Exigez systématiquement un certificat d'authenticité.

Quels sont les modèles de montres de collection à privilégier?

Cela dépend avant tout de vos moyens. Les prix débutent à environ 5.000 € et sont sans limites. Les modèles rares, anciens et/ou très «techniques» sont les plus recherchés. Les belles montres, surtout si elles ne se fabriquent plus, méritent une attention particulière. Tout comme les séries limitées.

Assurez votre montre, faites-la réviser environ tous les 7 ans et évitez-lui tout contact avec l'eau. Par ailleurs, il est recommandé de ne pas la porter au poignet pour éviter les griffures et les chocs risquant de réduire à zéro tout espoir de plus-value à la revente.