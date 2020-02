Quels sont les frais de notaire lors d'une succession?

Daniel Jedzura/Shutterstock / Daniel Jedzura

Après le décès d'un proche, les héritiers doivent s'occuper du règlement de la succession et se tourner, le plus souvent, vers un notaire. Celui-ci réalise un certain nombre d'actes devant être rémunérés. Ces frais de notaire peuvent être fixes ou dépendre de la valeur du bien comme de l'actif successoral. Les débours, droits et taxes viennent augmenter le coût final du règlement de la succession.

Dans quelle cas l'intervention d'un notaire est obligatoire?

Lors d'une succession, l'intervention d'un notaire est nécessaire dans les cas suivants:

- Le montant de la succession est égal ou supérieur à 5.000 €.

- Le patrimoine du défunt comporte un bien immobilier.

- Le défunt a laissé un testament.

- Une donation a été consentie par le défunt de son vivant.

Des frais de notaire sont facturés pour chaque acte

Dans le cadre d'une succession, de nombreux actes notariés sont nécessaires. Pour chacune de ses prestations, le notaire perçoit des émoluments dont le montant est fixé par la loi. A titre d'exemple, l'acte de notoriété vous permet de justifier de votre qualité d'héritier auprès des administrations, des établissements bancaires, des assureurs ou encore des caisses de retraite. Les frais de notaire liés à cet acte s'élèvent à 69,23 € TTC (voir le tableau ci-dessous).

Les frais de notaire peuvent être fixes ou proportionnels. Dans ce dernier cas, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien sur lequel porte l'acte ou sur l'actif successoral brut lorsque l'acte porte, par exemple, sur l'ensemble de la succession.

Barème des émoluments

Actes Tranche de l'assiette en fonction de la valeur du bien Coût Actes de notoriété 57,93 € HT (69,23 € TTC) Inventaire 76,92 € HT (92,31 € TTC) Certificat de propriété <3.120 €>3.120 € 15,38 €0,493% de la valeur du bien Attestation de propriété De 0 à 6.500 €De 6.500 € à 17.000 €De 17.000 € à 30.000 €>30.000 € 1,972% de la valeur du bien 1,085% de la valeur du bien 0,740% de la valeur du bien0,542% de l'actif brut Déclaration de succession De 0 à 6.500 €De 6.500 € à 17.000 €De 17.000 € à 30.000 €>30.000 € 1,578% de l'actif brut0,868% de l'actif brut0,592% de l'actif brut0,434% de l'actif brut Partage de la succession De 0 à 6.500 €De 6.500 € à 17.000 €De 17.000 € à 30.000 €>60.000 € 4,931% de l'actif brut2,034% de l'actif brut1,356% de l'actif brut1,017% de l'actif brut Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation De 0 à 6.500 €De 6.500 € à 17.000 €De 17.000 € à 30.000 €>60.000 € 1,972% de la valeur du bien1,085% de la valeur du bien 0,740% de la valeur du bien 0,542% de la valeur du bien Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation De 0 à 6.500 €De 6.500 € à 17.000 €De 17.000 € à 30.000 €>60.000 € 0,986% de la valeur du bien0,542% de la valeur du bien0,370% de la valeur du bien0,271% de la valeur du bien

Les débours, droits et taxes: comprendre ces frais supplémentaires

A noter: il faut toujours demander au notaire un devis détaillé du montant des frais.

Parallèlement aux frais de notaire réglementés, vous aurez à régler des «frais» complémentaires comme les débours, droits et taxes. Les débours sont les sommes avancées par le notaire pour obtenir un document auprès d'une administration ou pour rémunérer un intervenant. Les droits et taxes sont reversées à l'Etat et aux collectivités territoriales. Il s'agit de droits d'enregistrement venant s'ajouter aux frais de notaire. Par exemple, le coût total d'un acte de notoriété peut monter jusqu'à 130 € alors que le notaire ne perçoit que 69,23 €.

dans le cadre d'une succession, un notaire ne peut pas percevoir d'honoraires.

Lors d'une succession, l'intervention d'un notaire est payante. En effet, celui-ci est rémunéré pour chaque acte notarié réalisé, selon un barème fixé par la loi. Ces frais ne constituent pas le seul coût pour le ou les héritiers.