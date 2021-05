Indivision: définition et obligations des indivisaires

La convention d'indivision

Pour organiser et fixer les règles d'une indivision, les indivisaires peuvent signer une convention d'indivision. Cette dernière permet de réduire les risques de litige. Elle doit être établie par écrit, mentionner les biens indivis, indiquer les quote-parts et les droits des indivisaires, et enfin préciser une durée d'application (déterminée pour cinq ans maximum ou indéterminée). Si la convention porte sur un bien immobilier, la convention doit être rédigée par un notaire et faire l'objet d'une publication au service de publicité foncière.