Locataire: louer un logement sans garant, c'est possible

Le garant s'engage à payer le loyer si le locataire cesse de le faire. Pour un propriétaire, un garant solide est l'assurance de ne pas se retrouver avec des impayés. Et si le candidat à la location n'en a pas, trouver un logement peut se révéler compliqué, voire très difficile. Heureusement, plusieurs solutions existent pour réussir malgré tout à se loger.

Sommaire:

Garant: que dit la loi?

Convaincre un propriétaire?

Le dispositif Visale

La garantie des loyers impayés

Le propriétaire n'est pas obligé de demander un garant à son locataire. Il peut le faire si les ressources de celui-ci semblent insuffisantes pour couvrir le loyer. Dans les faits, dans les zones les plus tendues, comme Paris et sa petite couronne, de nombreux propriétaires exigent un garant solide. Si le candidat dispose par exemple d'un parent prêt à jouer le jeu, le garant signe un engagement de caution, un acte écrit qui précise ce que le cautionnement couvre (loyers, charges, impôts...), avec sa durée. Heureusement, pour les candidats n'en ayant pas, plusieurs solutions sont possibles.

Avec un bon dossier, un salaire supérieur à l'exigence classique de gagner trois fois le montant du loyer chaque mois, il est possible d'obtenir une location. Vous pouvez en discuter avec le propriétaire, surtout si le logement ne se trouve pas dans une zone trop tendue. En lui prouvant que vous êtes digne de confiance, avec un dossier solide, éventuellement une attestation de votre bailleur précédent assurant que vous avez toujours payé sérieusement votre loyer, vous pouvez gagner des points. Hélas, dans les zones les plus tendues, lorsque le loueur a un large choix de candidats pour son bien immobilier, il est probable qu'il choisisse un dossier avec garant plutôt que sans.

Financé par Action Logement, le dispositif Visale garantit pendant trois ans les éventuels loyers impayés d'un locataire, charges comprises. S'il y a défaillance, le propriétaire se fait rembourser par Action Logement. En cas de dégradations, la garantie peut prendre également en charge l'équivalent de deux mois de loyers et de charges dans le parc privé.

Cette garantie a néanmoins plusieurs conditions: un loyer maximum de 1.300 euros (1.500 euros pour Paris), tout d'abord. Si l'on est âgé de 18 à 30 ans, il s'adresse à tous les jeunes. À partir de 31 ans, le dispositif ne s'applique que pour les salariés du secteur privé et agricole dans les six premiers mois de leur prise de fonction (CDD, intérim, contrat aidé, CDI en période d'essai...). Ce dispositif est gratuit. Pour ceux ne rentrant pas dans ces conditions, il existe également des garanties payantes via des entreprises dédiées (Garantme, Unkle, Cautioneo...).

Il s'agit d'une assurance (payante) contre les loyers impayés pour le propriétaire: elle prend en charge les impayés, les dégradations, mais aussi les éventuelles actions engagées contre le locataire. Pour y souscrire, le propriétaire se tourne vers une compagnie d'assurances ou une banque. Mais pour s'assurer, il est nécessaire de sélectionner un candidat à la location solvable (contrat stable, revenus environ trois fois supérieurs au montant du loyer et des charges). Le tarif est d'environ 3% à 5% du montant annuel du loyer et des charges.