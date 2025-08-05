Faut-il acheter ou louer son logement?

( crédit photo : VGstockstudio/Shutterstock / VGstockstudio )

Une situation à évaluer au cas par cas

Les frais d’accession à la propriété sont souvent sous-estimés

Acheter, difficile mais pas impossible

Acheter ou louer? De très nombreux éléments sont à prendre en compte afin de tenter de répondre à cette question.

Déjà, vous devez estimer combien d’argent vous pouvez mettre de côté chaque mois sur un compte rémunéré en tant que locataire. Ensuite, il est aussi nécessaire d’évaluer la différence entre les charges mensuelles supportées en tant que propriétaire et celles à payer en tant que locataire.

D’autres éléments et hypothèses doivent être intégrés à ce calcul, le cas échéant: le prix de votre logement et la plus-value espérée à la revente, le montant de votre loyer et l’anticipation de sa revalorisation annuelle, les caractéristiques de l’emprunt (montant, durée, taux).

Sans oublier des aspects plus «psychologiques» (renoncer à la mobilité pour privilégier la «sécurité») ou liés à votre train de vie (en tant qu’acheteur, vous risquez de mobiliser jusqu’à un tiers de vos revenus durant une bonne partie de votre vie pour rembourser votre emprunt).

Acheter ou louer est donc un choix financier et personnel. Il n’existe pas de solution unique et généralisable. Votre décision doit s’inscrire dans un projet de vie et nécessite donc de se projeter au-delà d’un simple tableau de chiffres.

Les frais d’accession à la propriété sont souvent sous-estimés

Acheter sa résidence principale revient à s’acquitter de frais immédiats («frais de notaire», à hauteur de 8% environ du montant du bien dans l’ancien, contre 2 à 3% dans le neuf) et différés:

- Remboursement de l’emprunt et de l’assurance emprunteur.

- Paiement des impôts locaux (taxe foncière principalement alors que la taxe d’habitation va disparaître progressivement).

- Charges et travaux d’entretien (en copropriété, ceux-ci peuvent s’élever à près de 50 euros par mètre carré et par an).

Acheter, difficile mais pas impossible

Actuellement, les taux des prêts immobiliers sont relativement élevés (en moyenne entre 3,15% sur 15 ans et jusqu’à 3,45% sur 25 ans). A titre de comparaison, en 2018, ils étaient en moyenne à 1,63% sur 20 ans. Une personne empruntant aujourd’hui 200.000 euros sur 20 ans à 3,48% (assurance incluse) remboursera 77.888 euros de crédit. Pour le même montant emprunté et sur la même durée, avec un taux à 1,63%, le coût du crédit chute à 34.053 euros.

Face au renchérissement du crédit, les banques demandent un apport conséquent, en moyenne de 20 à 30% du projet immobilier, contre 10% il y a quelques années. Cela peut représenter un frein pour de nombreux primo-accédants.

Toutefois, les prix de l’immobilier baissent sur tout le territoire. Selon les Notaires , la baisse a atteint 4% l’an dernier.

Bien évidemment, out dépend de la localisation du bien que vous souhaitez acheter. L’immobilier à Paris, sur la Côte d’Azur et dans les grandes villes de Province reste élevé. Mais les prix des loyers ont, eux-aussi, flambé ces dernières années. Cette année, ils ont augmenté de 3,3%, après une hausse de 3,4% en 2024. Mais évidemment ce n’est pas le cas partout. Les prix à la location ou à l’achat dans une ville comme Rennes ou Moulins, dans l’Allier, sont sans commune mesure…

Acheter ou louer? La réponse à cette question dépend de nombreuses données personnelles et d’hypothèses. La baisse des taux d’intérêt a fait chuter la rémunération de l’épargne et le coût des emprunts immobiliers. La situation est donc plutôt favorable à l’achat. Mais tout dépend de la localisation du bien.