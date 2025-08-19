 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Face aux catastrophes naturelles, soyez prêt : nos conseils pour protéger votre maison
information fournie par Boursorama avec LabSense 19/08/2025 à 08:30

Les phénomènes climatiques extrêmes sont bel et bien là, difficiles à nier : incendies, inondations, tempêtes, séismes ; toutes ces catastrophes naturelles en sont les conséquences directes. Face à leur fréquence croissante, il ne s’agit plus de les considérer comme des accidents exceptionnels, mais comme des événements récurrents qui s’inscrivent désormais dans notre quotidien, et auxquels nous devons apprendre à nous préparer. Voici quelques stratégies pour sécuriser votre logement et limiter les dégâts...

Face aux catastrophes naturelles, soyez prêt : nos conseils pour protéger votre maison / iStock.com - AndreyPopov

Identifiez les menaces naturelles propres à votre territoire

Avec ses mers, ses montagnes, ses forêts et ses plaines, la France possède une richesse géographique exceptionnelle. Mais cette diversité, aussi précieuse soit-elle, s’accompagne d’une vulnérabilité accrue face aux catastrophes naturelles. Les littoraux, sont exposés aux tempêtes, aux submersions marines et à l’érosion côtière. Les massifs montagneux sont sujets aux avalanches, aux glissements de terrain et aux séismes. Les vastes forêts du Sud et du Centre sont particulièrement sensibles aux incendies en période de sécheresse. Enfin, les plaines et vallées fluviales sont régulièrement touchées par des crues et des inondations. Quant à la France d’outre-mer (DROM-COM), des cyclones tropicaux à la sécheresse, en passant par les submersions marines, ils sont exposés à des aléas encore plus dévastateurs que ceux de l’Hexagone. Or, une protection efficace commence par une bonne connaissance des risques. C’est pourquoi consulter le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est une démarche indispensable pour anticiper les dangers. Consultable en mairie, cet outil précieux cartographie les zones à risque et propose des recommandations adaptées à chaque type d’aléa. De même, s’inscrire aux alertes locales - via l’application FR-Alert par exemple - permet d’être informé rapidement en cas de danger imminent.

Adaptez et renforcez votre logement

Contre les inondations, surélevez vos installations électriques, posez des barrières anti-crue, installez des clapets anti-retour sur vos canalisations. Pour vous prémunir des incendies, débroussaillez autour de votre maison, utilisez des matériaux ignifugés pour la toiture et les façades, prévoyez un accès pour les secours. Si votre bien est particulièrement exposé aux tempêtes, renforcez votre charpente, fixez vos volets, sécurisez vos équipements extérieurs, tels que le mobilier de jardin, les antennes, etc. Enfin, contre les séismes, consolidez vos fondations, fixez les meubles lourds, évitez les éléments suspendus...

Prévoir un plan d’urgence

Il fut un temps ou les techniques des survivalistes prêtaient à sourire ... Avec la multiplication des catastrophes naturelles, se préparer à affronter un danger relève peu à peu du bon sens. Ainsi, préparer et garder à portée de main un kit de survie, contenant notamment de l’eau potable, de la nourriture non périssable, une lampe-torche, une trousse de premiers secours, des couvertures et des copies de documents importants peut aussi être pertinent.

Optimisez votre couverture d’assurance

En France, les contrats multirisques habitation incluent généralement la garantie "catastrophes naturelles", déclenchée par arrêté interministériel. Mais face à leur multiplication, les compagnies d’assurances intègrent de plus en plus de clauses d’exclusion, limitant la prise en charge de certains sinistres jugés trop fréquents ou coûteux. Vérifiez donc avec soin les exclusions, les plafonds d’indemnisation, et ajoutez, si nécessaire des garanties spécifiques (tempête, glissement de terrain, etc.).

