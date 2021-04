Actions croissance ou actions value: bien choisir son style de gestion

Les actions de type value ou croissance présentent des niveaux de valorisation et des perspectives de bénéfices différents crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Actions value ou croissance, ces types de titres se distinguent notamment par leur niveau de valorisation et leurs perspectives de bénéfices. Le style GARP (Growth at a Reasonable Price) offre une solution intermédiaire qui permet de rester vigilant quant au niveau de valorisation des titres. Voici comment les choisir.

Sommaire:

Évaluer les perspectives de croissance des sociétés

Actions value , des perspectives de valorisation

Comment choisir des actions croissance

Actions croissance, restez attentif à leur prix

Évaluer les perspectives de croissance des sociétés

Pour choisir un titre boursier et investir ainsi à moyen ou long terme, il existe plusieurs critères financiers. Lorsque vous investissez en direct, il est important de jauger la qualité du management, de la stratégie et du bilan de la société. Son positionnement par rapport à son environnement concurrentiel doit également être étudié avec soin. Les perspectives de croissance des résultats de l'entreprise à moyen terme et la progression du bénéfice net par action constituent enfin un critère de choix essentiel des titres.

Pour étudier tous ces paramètres complexes au jour le jour, il est possible de s'appuyer sur le travail des analystes financiers. Mais également de se reposer sur un gérant en investissant dans des parts de Sicav et FCP ou en optant pour la gestion sous mandat, en fonction des montants investis. Vous déléguez ainsi au gérant l'évaluation et le choix des titres que vous détiendrez en portefeuille. Cette solution est une manière de diversifier son investissement pour en réduire le niveau de risque.

Actions value, des perspectives de valorisation

En vous appuyant tout particulièrement sur le critère des perspectives bénéficiaires, vous pouvez choisir de détenir deux types d'actions en portefeuille. Les actions value, d'une part, et les actions croissance (ou growth), d'autre part. Les actions value sont avant tout celles que vous estimez sous-valorisées par le marché par rapport à leur actif net. La valeur d'actif net représente la différence entre la valeur comptable des actifs moins les dettes. Présentes dans les secteurs de services des collectivités comme la production et la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité, des télécoms ou du pétrole, ces valeurs peuvent offrir un potentiel de revalorisation.

Vos anticipations, quant à leurs résultats à venir, sont donc un second critère à prendre en compte pour les sélectionner. Certaines d'entre elles génèrent en outre du cash flow (flux de la trésorerie) important qui leur permettent de verser des dividendes réguliers venant compenser l'éventuelle faiblesse de leur cours de Bourse, boostant ainsi leur rendement.

Comment choisir des actions croissance

À l'inverse, investir dans des actions croissance, c'est d'abord miser sur les perspectives de croissance de leurs bénéfices. Ce critère de sélection prend dans ce cas une importance primordiale. Les anticipations, quant aux résultats à venir des valeurs de croissance, reposent notamment sur le fait que ces entreprises profitent de tendances de consommation porteuses à long terme. En 2020, les actions croissance, valeurs technologiques en tête, se sont ainsi taillé la part belle de la reprise boursière depuis son point bas de mars 2020.

Du fait de leurs cours généralement élevés, les valeurs de croissance affichent des Price to Earnings Ratio (Ratios Cours sur Bénéfice, RCB) élevés. Ce critère permet de les comparer, ou par rapport à leur historique. Les valeurs technologiques en sont l'archétype puisque leurs cours se sont envolés en 2020 et continuent de tutoyer les sommets en début 2021. Les capitalisations des Big Tech (Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix) n'en finissant pas de rivaliser avec les niveaux de PIB, le produit intérieur brut, des États eux-mêmes. Les valeurs "techno" représentent ainsi une part croissante de l'indice S&P 500.

Actions croissance, restez attentif à leur prix

Cependant, même si les perspectives de résultat à moyen ou long terme d'un titre vous semblent attrayantes, rester attentif au prix d'achat d'une valeur de croissance permet de vous prémunir des risques de déception quant à sa valorisation future. Les valeurs de style GARP (Growth at a Reasonable Price) peuvent aider à conserver cette discipline de prix. L'acronyme GARP signifie en effet «croissance à prix raisonnable». Le style de gestion GARP, dans lequel se spécialisent certains fonds, consiste à sélectionner des sociétés qui présentent un potentiel de croissance élevé et qui conservent un niveau de valorisation raisonnable, ou offrant un potentiel de hausse de leur cours de Bourse.

Les actions croissance peuvent ainsi offrir un couple rendement-risque intéressant dans cette optique de vigilance quant à la valorisation des titres. Il est opportun d'associer ces trois types de valeurs pour diversifier votre portefeuille et en réduire ainsi les risques en fonction des différents cycles de marché.