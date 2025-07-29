Signification et fonctionnement du dividende

Vintage Tone/Shutterstock / Vintage Tone

Selon un calendrier établi à l'avance, les actionnaires d'entreprises cotées peuvent percevoir des dividendes, lesquels sont généralement perçus comme leur rémunération. Sur la base d'un dividende, il est utile de calculer le taux de distribution des bénéfices et le rendement de l'action.

Le principe du dividende

Le dividende est en général perçu comme la rémunération de l'actionnaire d'une entreprise. En effet, pour chaque action détenue, il peut recevoir un dividende au titre d'une année d'activité. Néanmoins, dans les faits, cette distribution représente plutôt une restitution de capital. En effet, le montant du dividende distribué est soustrait du cours de l'action le jour du détachement.

Exemple

Une action cote 100 €. Un dividende de 3 € est versé aux actionnaires. Le jour du détachement du dividende et toutes choses égales par ailleurs, le cours de l'action est de 97 €.

Sur une année d'activité, le dividende n'est pas toujours lié à la rentabilité de l'entreprise. Elle peut réaliser des bénéfices et ne pas verser de dividende. Ou inversement, enregistrer des pertes et distribuer un dividende en puisant dans ses réserves. Sur proposition du conseil d'administration, les actionnaires votent pour ou contre le versement d'un dividende lors de l'assemblée générale.

Mesurer le taux de distribution des bénéfices

En revanche, dans la durée, une société doit nécessairement réaliser des profits pour être en mesure de distribuer des dividendes à ses actionnaires. Ainsi, il est courant de comparer le montant du dividende distribué à celui du bénéfice réalisé pour mesurer la capacité de l'entreprise à maintenir ou accroître son dividende. On parle alors de taux de distribution. Ce dernier est en général faible pour une société en forte croissance et élevé pour une entreprise plus mature.

Exemple

Une société réalise un bénéfice de 5 € par action. Elle verse un dividende de 2 € par action. Son taux de distribution est de 40% (2/5).

Calculer le rendement de l'action

Le rendement d'une action est égal au rapport entre le dividende versé et le cours de l'action. Cet indicateur, exprimé en pourcentage, permet de mesurer la rentabilité d'une action et donc son attractivité. Cependant, un rendement élevé n'est pas toujours un indicateur de bonne santé de l'entreprise. Ainsi, il peut être la conséquence d'une baisse du cours liée aux inquiétudes des investisseurs quant au maintien du dividende. En effet, une société peut réduire ou suspendre son dividende, ce qui conduira à la baisse du rendement.

Exemple

Une action cote 50 €. Un dividende de 3 € est détaché. Le rendement est de 6 % (3/50).

Le calendrier de détachement

La distribution d'un dividende est réalisée en plusieurs étapes dont les dates sont communiquées à l'avance par la société. Ces étapes sont les suivantes:

Date de détachement (J): le montant du dividende est retranché du cours de l'action (il est alors trop tard pour bénéficier du dividende).

Date d'enregistrement (J+2): les actionnaires ayant droit au dividende sont identifiés.

Date de paiement (J+3): le montant du dividende est crédité sur votre compte.

Dans la durée, les dividendes constituent la rémunération des actionnaires d'une entreprise. Ainsi, il est courant d'évoquer le rendement d'une action pour mesurer son attractivité.