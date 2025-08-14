CAF : ce changement complètement inattendu va redonner le sourire aux Français en juillet 2025

Shutterstock

Il y a encore du changement pour les allocataires de la CAF, en positif cette fois-ci. Un changement qui devrait être appliqué dès le mois de janvier. Explications.

Depuis le début du mois de janvier, les annonces concernant les différentes aides de la CAF se suivent et ne se ressemblent pas. Entre le nouveau plafond de revenu exigé pour certaines, et la revalorisation de plusieurs autres, les allocataires ne savent plus où donner de la tête. La faute en partie au budget 2025, adopté de force par le Premier ministre François Bayrou.

Depuis son instauration en effet, de nombreux changements ont été entrepris, ou bien annoncés pour l’année 2025. De quoi faire des déçus… Mais aussi des heureux. En effet, avec le nouveau calcul des droits vient une bonne nouvelle : celle de l’exonération des dons. Une chose possible grâce à ce nouveau calcul et au pré-remplissage de la déclaration de revenus, qui a pourtant fait hurler de nombreux Français.

CAF : ce changement qui survient dès juillet va ravir les Français

Pendant longtemps en effet, et comme l’explique Moneyvox , chaque don, quel qu’il soit, devait être indiqué dans la déclaration de revenus remplie manuellement par l’allocataire de la CAF. L’article L.262-11 du Code de la Sécurité sociale précise même q ue “seuls les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation” pouvaient ne pas être prise en compte.

Avec le pré-remplissage de la déclaration de revenus, les choses devraient changer. Comme l’explique un décret paru le 26 février, si vos proches vous soutiennent financièrement lors d’une période de grandes difficultés, vous n’aurez plus à l’indiquer sur le papier à envoyer à la CAF si vous êtes bénéficiaire.

CAF : peu de personnes font attention à ces détails, ils doivent pourtant être pris en compte

Attention en revanche, ce nouveau décret ne concerne pas tous les allocataires de la CAF. Seuls les bénéficiaires du RSA et la prime d’activité pourront ne pas déclarer les dons faits par leurs proches (qu’ils soient réguliers ou occasionnels). Une très bonne nouvelle qui devrait être appliquée dès le mois de juillet 2025, et dès le 1er septembre pour les bénéficiaires de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Veillez tout de même, au moment de faire votre prochaine déclaration de revenus, à faire bien attention aux montants notés sur celle-ci. La raison ? Le pré-remplissage de votre déclaration pourrait bien vous causer quelques problèmes. Et vous empêcher de toucher la somme versée par la CAF, à laquelle vous avez pourtant droit. La faute au calcul des aides, qui a été modifié.

Ce problème régulièrement rencontré par les allocataires

Alors qu’auparavant, la CAF calculait vos droits sur les trois mois précédant la déclaration de revenus (qui se remplissait manuellement il y a peu), les choses ont changé depuis mars. Pour une déclaration effectuée ce mois-ci, ce sont les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 qui sont concernés, et non plus décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.

Une différence de taille à laquelle il faut bien prêter attention, car certaines personnes pourraient croire le montant indiqué erroné, et le modifier en conséquence en s’attendant à voir les revenus les plus récents sur la déclaration. Et se voir verser, par conséquence, une aide bien plus basse que ce à quoi ils pourraient avoir droit.