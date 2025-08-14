Investir dans une PME peut se révéler extrêmement rentable

À long terme, les taux moyens de rentabilité sont à 10 % par an. (Cosmix / Pixabay)

À l’heure où les taux de l’épargne réglementée s’effondrent, le bon plan financier serait-il d’investir dans une PME française ? De plus en plus accessible grâce aux plateformes en ligne de financement participatif, ce type de placement peut en effet rapporter gros si l’entreprise fonctionne. En raison des risques associés, l’État accorde même un avantage fiscal conséquent à ceux qui jouent le jeu. Voici tout ce qu’il faut savoir pour espérer gagner de l’argent en investissant dans les PME, selon Capital .

Un investissement accessible

En fort développement depuis les années 2010, l’investissement direct dans les PME est porté par une trentaine de plateformes en ligne de financement participatif, dont environ 10 sont particulièrement actives. Parmi elles, on retrouve Anaxago, avec 360 projets financés et 880 millions d’euros de capitaux levés, Wiseed, avec 305 projets financés, ou encore Lita, avec 275 projets financés.

Ces plateformes permettent aux particuliers d’entrer au capital d’une PME en quête d’argent. Elles font l’objet d’une présélection. Entre deux et trois sont ajoutées tous les mois sur les plateformes les plus actives. Si la mise minimale est de 1 000 euros pour Anaxago, elle n’est que de 100 euros pour la plupart des autres sites. Pour se rémunérer, les gérants de ces plateformes ponctionnent des frais d’entrée allant de 2 à 7 % et entre 8 et 12 % des plus-values réalisées à la sortie.

Risques, gains et avantage fiscal

Ces investissements peuvent permettre de gagner beaucoup d’argent, notamment si la PME se développe suffisamment pour verser d’importants dividendes, être introduite en bourse ou encore être vendue à une plus grosse société ou à des concurrents. À long terme, les taux moyens de rentabilité sont à 10 % par an. Attention toutefois : si un tiers de ces entreprises va obtenir des résultats, près de 35 % feront en faillite dans les 5 ans. Pour éviter de tout perdre en une fois, il est conseillé d’investir sur au moins une dizaine de PME.

Conscient de ce risque et de l’importance de financer les PME, l’État a rendu l’opération plus avantageuse en accordant une réduction d’impôts sur le revenu égale à 25 % de la mise aux contribuables qui ont conservé leurs parts au moins 5 ans. Plafonné à 50 000 euros d’investissement pour une personne seule et à 100 000 euros pour un couple, cet avantage fiscal peut même grimper à 30 % pour une start-up innovante ou technologique et à 50 % si elle consacre au moins 30 % de son budget annuel à la recherche et au développement. Attention enfin à bien anticiper la fiscalité de la plus-value à la vente de ses parts, par exemple avec un PEA-PME.