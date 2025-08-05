L’or bat des records, faut-il investir dans le métal précieux en 2025?

L’or est un investissement de diversification permettant de limiter le phénomène d’érosion monétaire ( crédit photo : GettyImages )

Sommaire:

L’or, une valeur refuge depuis des millénaires

L’or peut protéger des effets de l’inflation

Regain d’intérêt pour l’or

L’or, un investissement intéressant en 2025?

Investir sur l’or physique, marche à suivre

À la différence des billets de banque, qui peuvent être imprimés sans grande limite, l’or ne peut être reproduit à l’infini au gré des désirs du prince, hier, ou du banquier central, aujourd’hui. Si son stock n’est pas totalement limité, puisque des kilos sont extraits chaque jour par les groupes miniers spécialisés, l’or ne peut être multiplié à l’envi et donc de manière disproportionnée.

À noter Depuis le début de l’humanité, près de 190.000 tonnes d’or ont été extraites, selon les calculs des spécialistes arrêtés à l’année 2020. Ces derniers estiment le stock d’or encore disponible à 50.000 tonnes. Soit peu ou prou 25 ans de production sur la base des rendements actuellement observés.

C’est ainsi que l’or est considéré comme une réserve de valeur, un refuge et ce, depuis des millénaires. Les pépites, paillettes, pièces et objets en or ont de tout temps été facilement et rapidement négociables. De fait et dès lors qu’une crise politique ou économique pointe le bout de son nez, la «relique barbare», comme la nommait l’économiste John Maynard Keynes, retrouve mécaniquement de l’attrait. Et de l’éclat.

À noter «L’or est extrait d’un trou en Afrique ou ailleurs. Ensuite, on le fond, on creuse un autre trou, on l’enterre à nouveau et on paie des gens pour le garder. Il n’a aucune utilité. Quelqu’un qui nous regarderait de la planète Mars resterait perplexe».

Citation de Warren Buffett, investisseur mondialement reconnu et milliardaire, qui s’est presque toujours montré réticent à investir dans le métal jaune.

Depuis 2021, les cours de l’or sont en hausse. A l’époque, cela s’expliquait par la crise sanitaire. Puis par l’inflation et aujourd’hui, par le contexte géopolitique très instable. Le conflit au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, la politique étrangère de Donald Trump aux Etats-Unis… Autant de facteurs incitant les investisseurs à chercher davantage de stabilité. L’or joue alors, une nouvelle fois, son rôle de valeur refuge. En début d’année 2025, le cours de l’once d’or battait ainsi des records, dépassant les 3000 euros. Depuis, il est redescendu autour des 2800 euros mais, selon le contexte, il pourrait encore évoluer à la hausse cette année.

Nous l’avons souligné plus haut, un des phénomènes majeurs expliquant la hausse de l’or est l’inflation. Lorsque l’inflation frappe, toute somme d’argent perd rapidement de la valeur (phénomène d’érosion monétaire). Par exemple, après cinq ans d’inflation annuelle de +2%, tout somme d’argent a perdu près de 10% de sa valeur. Et dans le même temps, le rendement réel des obligations d’État (et de tous les autres placements) se réduit. Jusqu’à devenir parfois négatifs.

À savoir Le rendement réel d’un placement est égal à la différence entre son rendement nominal et l’inflation constatée pendant la période de placement. Ainsi, lorsqu’une obligation d’État rapporte 1% par an et que l’inflation ressort à 0,5%, le rendement réel est de 0,5%.

De fait, les coupons versés aux épargnants qui détiennent des emprunts d’État ne sont pas suffisants pour couvrir l’inflation. Et plus l’écart entre l’inflation et les taux des emprunts d’État est marqué, plus l’investisseur perd de l’argent.

Dans un tel cas de figure, un certain nombre d’investisseurs se tournent plus volontiers vers l’or. Certes, le métal jaune ne rapporte rien. Mais sa valeur est considérée comme pérenne, d’autant que le surplus de demande va entraîner une hausse des cours. Et si les taux d’intérêt réels s’enfoncent en territoire négatif, le mouvement sur le cours de l’once est inverse. Voilà qui confirme la protection offerte par l’or.

À l’automne 2021, l’once d’or se réveillait de sa relative léthargie à la faveur de données inflationnistes presque alarmantes. À cette période, l’indice des prix à la consommation (CPI), c’est-à-dire la mesure retenue pour évaluer l’inflation, ressortait aux États-Unis sur des niveaux inédits depuis 1990, à +6,1% sur douze mois. La tendance en Europe n’était pas autant affirmée, mais la hausse des prix s’y avérait là aussi importante.

Plusieurs causes étaient avancées, et en premier lieu celle d’un rebond économique très marqué après la crise de la Covid-19 ayant entraîné des pénuries (matières premières, main-d’œuvre). Les tenants de la politique monétariste évoquaient, quant à eux, la responsabilité des banques centrales ayant fait bondir sans rigueur la masse monétaire depuis de longues années à force d’injections de liquidités et de politiques monétaires dites “non conventionnelles”.

En termes réels, les rendements étaient alors devenus négatifs. Et même franchement négatifs. Par exemple, le rendement réel ressortait au 12 novembre 2021 à 1,556% - 6,2%, soit -4,644%. En France, il s’élevait au même moment à 0,100% - 2,6%, à savoir -2,5%.

La question de l’anticipation des taux réels s’avérait de fait centrale pour tenter d’apprécier le potentiel et l’intérêt d’investir plus volontiers dans l’or ou, au contraire, de réduire la voilure.

En temps «normal» et face à un tel dérapage inflationniste, les banques centrales, dont la mission est justement de veiller à la stabilité des prix, devraient resserrer les conditions de crédit en relevant les taux d’intérêt. Ce qui tendrait, en fonction de leur volontarisme, à réduire les taux d’intérêt réels. Et donc finalement à faire chuter les cours de l’once d’or.

Mais ce n’est pas l’option qui a été retenue par les banquiers centraux, convaincus d’être confrontés à une poussée d’inflation seulement transitoire. Mais, surtout, la mécanique d’une hausse de taux pour juguler l’inflation paraît grippée depuis que les banques centrales ont décidé de maintenir dans la durée et à zéro leur principal taux d’intérêt, tout en poursuivant des rachats d’actions portant sur plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d’euros chaque mois.

L’accoutumance aux taux bas a fait son œuvre. Et toute anticipation d’un relèvement des taux d’intérêt conduit à une remontée du stress sur les marchés financiers, porteur en lui de profonds bouleversements économiques. En effet, les banques centrales ont indiqué vouloir conserver leur biais ultra accommodant et une politique de taux d’intérêt au plancher. À chaque nouvelle statistique témoignant d’une poursuite de l’inflation, l’or gagnait ainsi du terrain, témoignant du lien étroit entre cours de l’once et taux réels.

Il est évidemment difficile de répondre à cette question mais actuellement, rien ne laisse envisager une baisse du cours de l’or. Selon le Financial Times, «l’appétit des investisseurs pour l’or n’est pas découragé par les prix qui ont atteint des sommets historiques dans un contexte d’instabilité géopolitique et d’affaiblissement de la confiance dans le dollar américain». Acheter de l’or peut donc être une stratégie pertinente pour diversifier son portefeuille.

Mais comment investir dans l’or pour se protéger de la hausse des prix et essayer de préserver la valeur de son patrimoine?

Il existe trois façons de faire. Investir dans l’or papier , c’est-à-dire acheter une action des trackers (ETF) ou certificats reproduisant le parcours de cotation de l’once. Investir dans les titres cotés de mines d’or, tout en gardant en mémoire que ces entreprises disposent d’atouts et de faiblesses spécifiques. Enfin, il est possible d’ acheter de l’or «sonnant et trébuchant», avec des pièces ou des lingots . Dans ce cadre, les supports sont nombreux et destinés à toutes les bourses.

À savoir Les spécialistes de la gestion de patrimoine peuvent placer jusqu’à 15% de leurs avoirs dans l’or dans le cadre d’investissements diversifiés lorsqu’ils anticipent de futures poussées inflationnistes.

Par conséquent, des lingots de 1 kg mais aussi de 500, 250, 100, 50, 20, 10 et 5 grammes peuvent être négociés. Des lingotins de 1 once et 1 gramme ont également fait leur apparition. Et même des lingotins CombiBar de 100, 50, 20, 10 et 5 grammes, composés de lingotins de 1 gramme et donc sécable.

À noter L’once Troy est utilisée lors de la pesée des métaux précieux comme l’or, l’argent ou le platine. L’once Tryo diffère de l’once standard employée dans d’autres mesures de poids. L’once Troy pèse 31,103 grammes et l’once standard 28,349 grammes.

Du côté des pièces, la référence française reste le 20 francs-or dit Napoléon. Il existe également un 10 francs-or du même type. Et beaucoup d’autres pièces comme le souverain, le 10 florins, le 20 Reichsmarks, l’Union latine, le 20 francs suisse, le 4 ducats-or, le 50 pesos, le 20 dollars US, le 10 dollars US, le krugerrand, le 5 roubles, le 20 francs Tunisie ou encore le demi-souverain.

Pour acheter de l’or physique, vous pouvez vous adresser à votre établissement bancaire. Attention, toutefois, les banques de réseaux ou en ligne sont rarement spécialisées dans ce domaine et peuvent vous faire payer des frais élevés pour tout achat ou vente de ce métal précieux. Préférez les professionnels experts jouissant d’une solide réputation.