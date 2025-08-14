La SCPI Sofidynamic dévoile ses performances du 2e trimestre 2025

SOFIDY

La SCPI SOFIDYNAMIC de Sofidy a profité de ce deuxième trimestre pour diversifier son patrimoine en réalisant quatre acquisitions pour un montant de plus de 53 M€, dont deux actifs commerciaux situés aux Pays-Bas qui représentent désormais plus de la moitié du patrimoine de Sofidynamic. Les investissements du trimestre génèrent un rendement net moyen pondéré à l'acquisition d'environ 8,6 %(1), et permettent de déployer une collecte dynamique (23,8 M€ sur le trimestre écoulé).

Ces performances permettent d'envisager un taux de distribution prévisionnel 2025 brut de fiscalité d'environ 8,40 %(2)(3). L'acompte de dividende du 2eme trimestre s'établit à 6,30 € par part ayant pleine jouissance.

(1) Taux de rendement initial acte en main qui ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(2) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées. L'objectif de performance est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(3) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

