Allocations de rentrée scolaire 2025 : à quelle date les familles vont-elles recevoir le versement

Shutterstock

L'allocation de rentrée scolaire 2025 est très attendue par de nombreuses familles. Mais quand sera-t-elle versée ?

La fin de l’année scolaire marque non seulement le début des grandes vacances, mais aussi le passage en classe supérieure à la rentrée de septembre pour vos enfants. Et qui dit rentrée, dit fournitures scolaires. Un vrai casse-tête pour les parents, entre des listes interminables de matériel en tout genre et un budget mis à rude épreuve.

Heureusement, certains foyers peuvent compter sur l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour faire face à ces nombreuses dépenses. Versée tous les ans au mois d’août, elle représente un véritable coup de pouce pour de nombreuses familles, surtout dans un contexte actuel marqué par l’inflation . La rentrée 2025 ne fera pas exception, les familles pourront de nouveau bénéficier de l’ARS avec, en prime, une légère revalorisation . Mais à quelle date sera-t-elle versée ?

Quand sera versée l’allocation de rentrée scolaire 2025 ?

Bien que les dates ne soient pas encore officiellement communiquées, il ne fait aucun doute que le versement de l’ARS devrait suivre le même calendrier que les années précédentes . Ainsi, les Réunionnais devraient recevoir leur aide au début du mois d’août, autour du 6, tandis que les habitants de Mayotte devront attendre la mi-août. Enfin, pour le reste, autrement dit la métropole, Guadeloupe, Martinique et Guyane, le versement est attendu autour du 20 août .

Et bonne nouvelle cette année, les familles auront droit à une revalorisation de 1,7 % , soit environ 7,08 euros de plus par rapport à 2024, afin de s’adapter à l’inflation et à l’augmentation du coût de la vie. Ainsi, selon le site officiel de l’administration française, Service Public, les nouveaux montants de l’ARS prévus pour 2025 seront les suivants :

423,48 € par enfant de 6 à 10 ans

par enfant de 6 à 10 ans 446,85 € par enfant de 11 à 14 ans

par enfant de 11 à 14 ans 462,32 € par enfant de 15 à 18 ans

Les critères d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire 2025 ?

Pour pouvoir bénéficier de l’ARS, il faut toutefois répondre à différents critères d’attribution . Ils sont au nombre de deux. Tout d’abord, il faut avoir au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans et scolarisé. Enfin, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources . Celui-ci est calculé à partir des revenus de l’année 2023 et dépend également du nombre d’enfants.

À noter que tout comme le montant de l’ARS, les plafonds ont, eux aussi, été revus à la hausse avec une augmentation de 6 564 euros par enfant à charge, contre 6 263 euros en 2024. Ainsi, pour bénéficier de l’ARS, désormais les ressources annuelles d’une famille ayant un enfant ne doivent pas dépasser 28 444 euros. Un plafond qui passe à 35 008 euros pour une famille avec deux enfants, 41 572 euros pour celles ayant trois enfants et 48 136 euros pour les familles ayant quatre enfants à charge.

Rentrée scolaire 2025 : cas particuliers

Aucune démarche n’est nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette aide. En effet, si votre enfant a entre 6 et 15 ans, l’ARS sera versée automatiquement sans aucune démarche de votre part. En revanche, si votre enfant est âgé entre 16 et 18 ans, « vous devez déclarer à partir de mi-juillet qu’il sera toujours scolarisé ou en apprentissage à la rentrée 2025, dans l’espace « Mon Compte » du site de la Caf (ou sur l’application mobile « Mon Compte ») » , précise le site service Public.

De même, si votre enfant entre en CP à la rentrée 2025 et qu’il a moins de six ans , il est tout à fait possible de bénéficier de l’ARS. Pour cela, vous devez transmettre un certificat de scolarité à votre caisse qui débloquera ensuite l’aide.