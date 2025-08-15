 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allocations de rentrée scolaire 2025 : à quelle date les familles vont-elles recevoir le versement
information fournie par Biba Magazine 15/08/2025 à 10:49

Shutterstock

Shutterstock

L'allocation de rentrée scolaire 2025 est très attendue par de nombreuses familles. Mais quand sera-t-elle versée ?

La fin de l’année scolaire marque non seulement le début des grandes vacances, mais aussi le passage en classe supérieure à la rentrée de septembre pour vos enfants. Et qui dit rentrée, dit fournitures scolaires. Un vrai casse-tête pour les parents, entre des listes interminables de matériel en tout genre et un budget mis à rude épreuve.

Heureusement, certains foyers peuvent compter sur l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour faire face à ces nombreuses dépenses. Versée tous les ans au mois d’août, elle représente un véritable coup de pouce pour de nombreuses familles, surtout dans un contexte actuel marqué par l’inflation . La rentrée 2025 ne fera pas exception, les familles pourront de nouveau bénéficier de l’ARS avec, en prime, une légère revalorisation . Mais à quelle date sera-t-elle versée ?

Quand sera versée l’allocation de rentrée scolaire 2025 ?

Bien que les dates ne soient pas encore officiellement communiquées, il ne fait aucun doute que le versement de l’ARS devrait suivre le même calendrier que les années précédentes . Ainsi, les Réunionnais devraient recevoir leur aide au début du mois d’août, autour du 6, tandis que les habitants de Mayotte devront attendre la mi-août. Enfin, pour le reste, autrement dit la métropole, Guadeloupe, Martinique et Guyane, le versement est attendu autour du 20 août .

Et bonne nouvelle cette année, les familles auront droit à une revalorisation de 1,7 % , soit environ 7,08 euros de plus par rapport à 2024, afin de s’adapter à l’inflation et à l’augmentation du coût de la vie. Ainsi, selon le site officiel de l’administration française, Service Public, les nouveaux montants de l’ARS prévus pour 2025 seront les suivants :

  • 423,48 € par enfant de 6 à 10 ans
  • 446,85 € par enfant de 11 à 14 ans
  • 462,32 € par enfant de 15 à 18 ans

Les critères d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire 2025 ?

Pour pouvoir bénéficier de l’ARS, il faut toutefois répondre à différents critères d’attribution . Ils sont au nombre de deux. Tout d’abord, il faut avoir au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans et scolarisé. Enfin, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources . Celui-ci est calculé à partir des revenus de l’année 2023 et dépend également du nombre d’enfants.

À noter que tout comme le montant de l’ARS, les plafonds ont, eux aussi, été revus à la hausse avec une augmentation de 6 564 euros par enfant à charge, contre 6 263 euros en 2024. Ainsi, pour bénéficier de l’ARS, désormais les ressources annuelles d’une famille ayant un enfant ne doivent pas dépasser 28 444 euros. Un plafond qui passe à 35 008 euros pour une famille avec deux enfants, 41 572 euros pour celles ayant trois enfants et 48 136 euros pour les familles ayant quatre enfants à charge.

Rentrée scolaire 2025 : cas particuliers

Aucune démarche n’est nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette aide. En effet, si votre enfant a entre 6 et 15 ans, l’ARS sera versée automatiquement sans aucune démarche de votre part. En revanche, si votre enfant est âgé entre 16 et 18 ans, « vous devez déclarer à partir de mi-juillet qu’il sera toujours scolarisé ou en apprentissage à la rentrée 2025, dans l’espace « Mon Compte » du site de la Caf (ou sur l’application mobile « Mon Compte ») » , précise le site service Public.

De même, si votre enfant entre en CP à la rentrée 2025 et qu’il a moins de six ans , il est tout à fait possible de bénéficier de l’ARS. Pour cela, vous devez transmettre un certificat de scolarité à votre caisse qui débloquera ensuite l’aide.

Rentrée scolaire
© Biba Magazine

1 commentaire

  • 12:10

    Et on continue avec ça.... quand est-ce que l'on va plutôt offrir des bons d'achat en échange de fourniture scolaire, comme les ticket resto qui ne peuvent pas servir à acheter autre chose que de la nourriture? Et 150€ c'est amplement pour acheter un cartable neuf, le remplir de cahier and co et même acheter une paire de basket pour le sport, 400€ sur le dos des autres c'est honteux.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De nombreux sites de déstockage proposent des baisses de prix de plus de 50%. ( crédit photo : Getty Images )
    5 sites pour des chaussures de marque moins chères
    information fournie par Le Particulier pour Conso 15.08.2025 12:00 

    Outre Vinted, des sites comme Zeshoes ou Degriffstock proposent des baisses de prix de plus de 20% sur de nombreux modèles de chaussures de marque. Nos adresses pour profiter de ces bons plans shopping. ZeShoes: des ristournes jusqu'à -70% Créée en 2007, la plateforme ... Lire la suite

  • Et si votre montre se rechargeait à la lumière ? / iStock.com - monkeybusinessimages
    Et si votre montre se rechargeait à la lumière ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 15.08.2025 08:30 

    Au début des années 1950, l’entreprise Patek Philippe, qui doit son nom à ses fondateurs Antoine Norbert de Patek et Jean-Adrien Philippe, crée la première horloge de bureau à cellules photoélectriques. Aujourd’hui, de plus en plus de montres fonctionnent grâce ... Lire la suite

  • Baisser la puissance de son compteur Linky pour payer moins cher, c'est possible. (illustration) (NG)
    Compteur Linky : ce réglage simple et légal peut vous permettre d'économiser des dizaines d'euros par an
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 14.08.2025 16:30 

    Vous pouvez réduire vos factures d'électricité en demandant une baisse de la puissance de votre compteur Linky. Attention cependant aux coupures de courant. Gagner plusieurs dizaines d'euros par an sans aucun effort, c'est possible grâce à une opération méconnue ... Lire la suite

  • En juillet 2025, les Français ont acheté 9,1 % de plus de fournitures qu'un an plus tôt. (Pixabay / Pexels)
    Les prix des fournitures scolaires ont baissé par rapport à l’été 2024, selon une étude
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 14.08.2025 15:06 

    Les prix des fournitures scolaires auraient baissé de 3,4 % dans les grandes surfaces entre juillet 2024 et juillet 2025, selon une étude du cabinet Nielsen IQ. Aussi, les Français ont acheté plus de matériel cette année qu'un an plus tôt. Bonne nouvelle pour les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank