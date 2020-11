Violences conjugales: 28 des 46 mesures du Grenelle "effectives" un an après (Moreno)

AFP Video • 25/11/2020 à 14:31

SONOREUn an après le Grenelle des violences conjugales, 28 des 46 mesures prises sont "effectives" et les "10 mesures d'urgence sont réalisées à 100 %", se félicite la ministre déléguée à l'Egalité entre les Hommes et les Femmes. A l'issue du conseil des ministres et en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Elisabeth Moreno affirme que le budget 2021 de son ministère sera en hausse de 40%.