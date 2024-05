SNCF et Valorem signent un contrat d’achat d’électricité verte, le plus gros d’origine éolienne en France

SNCF Énergie et Valorem, pionnier des énergies renouvelables en France, ont annoncé vendredi la signature de leur premier contrat de fourniture directe d'électricité verte, selon eux le plus gros d’origine éolienne en France.

( AFP / LOIC VENANCE )

Par ce contrat de 25 ans, Valorem fournira 93 gigawattheure (GWh) d'électricité par an à SNCF Énergie (filiale de SNCF Voyageurs), grâce à la construction d’un parc éolien à Cheniers (Marne), dont la mise en service est prévue à l'automne.

Ce site de huit éoliennes d'une capacité totale de 36 mégawatts (MW) sera le plus gros parc éolien à faire l’objet en France d'un contrat d'achat-vente d'électricité de gré à gré. Sa production couvrira l'équivalent des besoins de la liaison TGV Paris-Rennes.

La SNCF, premier consommateur industriel d'électricité du pays, a été dès 2018 précurseur en France de ce type de contrats directs et de long terme. Aussi connus sous l'acronyme anglais "PPA", ils se multiplient et offrent aux signataires de la visibilité sur leur activité en les protégeant de la volatilité des prix de l'électricité sur les marchés de gros.

C'est aussi pour SNCF Voyageurs "la garantie de fourniture d'une électricité décarbonée et une preuve de son engagement environnemental", a commenté auprès de l'AFP Richard Fécamp, directeur général de SNCF Énergie, qui évoque aussi les "attentes environnementales de plus en plus exprimées par les régions, autorités organisatrices des transports".

La SNCF transporte 11% des passagers et marchandises du pays pour moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, souligne le groupe. SNCF Voyageurs en particulier a annoncé son intention d'atteindre 40 à 50% d'électricité renouvelable pour la traction des trains d'ici 2026, dont 20% issus de PPA (soit une vingtaine de contrats de ce type).

Pour Valorem, Cheniers est "un projet exemplaire". Extension d'un parc exploité par le groupe depuis 2016, il a été autorisé en 2021 et n’a pas fait l’objet de recours, "signe de la qualité de son développement et de son acceptation locale", souligne l'entreprise girondine.

La signature de ce contrat est aussi tombée à pic pour mieux valoriser le projet, dans un contexte de hausse des coûts de construction et de moindre rentabilité, explique Bertrand Guidez, directeur général adjoint de Valorem.

La filière des énergies renouvelables "a besoin de ce type de contrat pour soutenir la réalisation des projets", ajoute-t-il, soulignant "la complémentarité" notamment avec les appels d'offres de l’État. Valorem, qui signait là son 5e PPA, doit arriver à neuf d'ici la fin de l'année.

Globalement, les PPA en France ont jusqu'ici concerné plus souvent des parcs photovoltaïques. Mais cela change, note Richard Fécamp, de SNCF Énergie, qui juge "le profil de production de l'éolien" plus avantageux, car "produisant constamment".