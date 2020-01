Tensions au Moyen-Orient : chute des marchés et flambée des cours du pétrole

France 24 • 06/01/2020 à 10:43

Face aux tensions provoquées par l'assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani dans une frappe américaine contre son convoi à Bagdad, en fin de semaine dernière, le monde économique s'inquiète. Les marchés sont secoués, particulièrement à Riyad et Dubaï. Les prix du pétrole flambent et sont au plus haut depuis le mois de septembre. Une hausse durable risque d'avoir des conséquences concrètes sur l'économie réelle. Mais est-ce que cela va durer ? Décryptage.