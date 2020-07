Stress, masque et Covid-19: les lycéens chinois passent le bac

AFP Video • 07/07/2020 à 14:30

Avec un mois de retard pour cause de Covid-19, 11 millions de lycéens chinois entament mardi 7 juillet les épreuves du bac, avec des examinateurs traquant à la fois la triche et la fièvre. Etalé sur plusieurs jours, le "gaokao" ("examen d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur") génère pour parents et élèves un stress immense. Car le score final détermine l'entrée ou non à l'université -- et dans quel établissement.