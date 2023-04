information fournie par AFP Video • 19/04/2023 à 20:29

Le ministre de la Défense tchadien annonce que le pays a "cantonné" "320 militaires" qui ont traversé la frontière pour fuir le conflit au Soudan. Au cinquième jour des combats entre les deux généraux qui se partageaient jusqu'alors le pouvoir à Khartoum, et qui ont tué plus de 270 civils pour l'heure, des milliers d'habitants fuyaient les tirs et les bombardements à travers le Soudan. SONORE