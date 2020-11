AFP Video • 28/11/2020 à 17:26

Déjà dans une situation précaire avant la crise sanitaire, Mampiandry Randrimiharisoa, étudiant malgache arrivé à Lyon depuis un an, multiplie les astuces avec sa compagne pour joindre les deux bouts. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à venir chercher des produits alimentaires et de première nécessité distribués par l'association Gaélis à l'AGORAé de Lyon, un "supermarché solidaire" où, en moyenne, tout est à -90%.