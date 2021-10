L’investissement responsable: 5 solutions pour préserver l’environnement

Il existe plusieurs possibilités pour “verdir” ses investissements crédit photo : Getty Images

Les problématiques environnementales monopolisent les agendas politiques et médiatiques. En tant qu’investisseur, vous pouvez également vouloir “verdir” votre patrimoine. Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités : des fonds ESG, l’investissement dans les forêts, les SCPI “vertes” ou encore les entreprises à impact. Attention, toutefois, adopter une telle stratégie ne réduit par le risque dans vos investissements et ne garantit pas leur rentabilité.

Sommaire:

Investissement et défense de l’environnement

Privilégier les fonds ESG

Investir dans les groupements forestiers

Soutenir des projets participatifs respectueux de l’environnement

Pensez aux SCPI “vertes”

Prenez des participations dans des entreprises à impact

Les considérations environnementales n’ont de cesse de prendre de l’importance au sein de la population, toutes générations confondues. Selon un sondage publié en janvier 2021 par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le changement climatique est considéré par 64% des personnes interrogées comme “une urgence mondiale”.

Plus près de nous, 70% des Français se déclarent pessimistes pour l’avenir de la planète (sondage Odoxa pour les quotidiens du groupe Ebra paru en septembre 2021). Et selon la même source, 76% d’entre eux se disent motivés pour renforcer leurs bonnes pratiques écologiques. Les Français n’ont pas été interrogés sur leurs pratiques d’investisseurs. Mais à en juger par l’engouement pour les produits financiers estampillés ESG (Environnement, Social, Gouvernance), leur prise de conscience dépasse clairement les “écogestes” du quotidien.

À savoir Selon la 2e édition du baromètre Les épargnants et l’investissement responsable publiée en septembre 2021 par la société de gestion CPR AM, près d’un tiers des personnes interrogées possèdent des fonds ISR (Investissement Socialement Responsable), contre 19% en 2019. 44% d’entre elles se déclarent être prêtes à y investir plus de 30% de leur épargne.

Car par-delà l’approche décroissante et absolutiste consistant à rejeter les activités marchandes, vues comme la source de tous les désordres, il existe des positions bien plus mesurées permettant même d’associer investissement et respect de l’environnement.

Soucieux des enjeux environnementaux et du développement durable, vous voulez donner du sens à vos investissements boursiers? Pour ce faire, il existe toute une panoplie de Fonds Communs de Placements (FCP) et de Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) répondant à des exigences environnementales fortes. Le terme consacré est celui d’Investissement Socialement Responsable (ISR), souvent désigné par l’acronyme ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Tous n’ont pas la même approche. Certains privilégient des thématiques (eau, énergies renouvelables, gestion des déchets). D’autres excluent les activités carbonées.

Vous pouvez investir dans ce type de placement dans le cadre d’un Compte Titres Ordinaire (CTO), d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA), via un contrat d’assurance-vie, dans le cadre de votre épargne salariale ou encore dans celui du Plan d’Epargne Retraite (PER).

Labels ESG: bientôt du mieux? Si la finance durable attire chaque année davantage d’épargnants soucieux d’investir de façon raisonnable et durable, ceux-ci peinent souvent à s’y retrouver. Ainsi, en Europe, il n’existe pas moins de huit labels et standards. De son côté, la France compte deux labels publics: ISR (ministère des Finances) et Greenfin (ministère de la Transition écologique). La visibilité fait défaut, mais du mieux est attendu avec la création attendue du label européen Responsibility Europe, destiné à fédérer les entreprises labellisées au niveau national autour d’une étiquette commune. À suivre...

Pour verdir vos placements, il est également possible d’investir en achetant directement une forêt. Vous participez ainsi à sa conservation (en 2020, la forêt française captait près de 22% des émissions de carbone de l’Hexagone) et à son entretien, tout en favorisant la biodiversité sur notre territoire.

Il s’agit toutefois là d’un investissement lourd nécessitant des connaissances et entraînant un certain nombre de frais. Pourquoi ne pas plutôt investir dans un Groupement Forestier Foncier (GFF)? Par ce biais, vous devenez en quelque sorte “co-propriétaire” d’une société dont l’objet social est l’acquisition et la gestion de forêts.

À savoir Les détenteurs de parts de GFF bénéficient de plusieurs avantages fiscaux, en termes de réduction d’Impôt sur le Revenu (IR), d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et encore de transmission. C’est pourquoi ce type d’investissement est privilégié par les ménages les plus aisés.

Avec le crowdfunding (financement participatif), il est également possible de donner à ses investissements un but environnemental. D’ailleurs, certaines plateformes se sont spécialisées dans le financement de projets et d’entreprises dont la vocation est de contribuer à la protection et à la valorisation de l’environnement.

À savoir La mise de départ peut se limiter à quelques euros. Le risque de non-remboursement ne doit pas être négligé, tout comme l’absence de liquidité sur ce type de produits.

Et si vous investissiez dans la pierre? De prime abord, rien de très vertueux ici puisqu’immobilier rime le plus souvent avec béton, ciment et ferraille. Mais c’était sans compter sur la prise de conscience, également dans ce secteur, de la notion de durabilité.

Il existe notamment un label ISR pour identifier les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) engagées dans une stratégie d’investissement environnemental. Plusieurs sortes de SCPI “vertes” cohabitent: certaines sont spécialisées dans la rénovation, dans les immeubles les plus neutres en carbone ou dans la réalisation d’économies en eau et en énergie.

Enfin, il est possible de donner du sens à ses investissements en entrant au capital d’entreprises dites “à impact”. Ce terme reste encore assez flou et mal défini. Cependant, comme le rappelle Bpifrance, “une entreprise à impact est souvent définie comme une société commerciale qui possède plusieurs objectifs sociaux et environnementaux”.

À savoir Un collectif baptisé Nous sommes demain évoque le nombre de 400.000 entreprises à impact pour un total de trois millions de salariés.

Investir dans le capital d’une PME non coté peut s’effectuer au moment de sa création ou dans le cadre d’une augmentation de capital. D’un point de vue fiscal, cet investissement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le risque de perte en capital est important.