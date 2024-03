Gaza: les chrétiens participent à la veillée pascale dans l'obscurité

information fournie par AFP Video • 31/03/2024 à 15:42

Des chrétiens palestiniens assistaient samedi soir à la veillée pascale dans l'unique église de la ville de Gaza, Sainte-Famille, plongée dans l'obscurité en raison du manque d'électricité. La bande de Gaza souffre de graves pénuries à cause du siège qu'impose Israël depuis le 7 octobre, quand le Hamas a attaqué le sol israélien et tué plus de 1.160 personnes. L'enclave palestinienne manque désormais de tout, tandis que les opérations de l'armée israélienne, qui cherche à éliminer le Hamas, ont provoqué la mort de plus de 32.700 Palestiniens, selon les derniers chiffres du mouvement islamiste.