En Californie, la distanciation sociale a "fait la différence" face au coronavirus

AFP Video • 15/04/2020 à 19:04

Alors que le bilan des victimes du Covid-19 ne cesse de s'alourdir aux États-Unis, la Californie semble éviter une tragédie d'une ampleur similaire à celle traversée par New York. "La Californie a vraiment été à la pointe des régulations visant à garder la population chez elle, à promouvoir la distanciation sociale, à fermer des magasins, à annuler les grands rassemblements, et même à encourager les gens à porter des masques. Tout ça mis bout à bout, ça fait une sacrée différence" explique une épidémiologiste et professeure à UCLA.