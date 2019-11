Des objets des "petits gris" de la SNCF mis aux enchères pour les Restos du Coeur

AFP Video • 30/11/2019 à 14:22

Pour les nostalgiques du "petit gris" et les passionnés de design industriel, la SNCF met en vente 125 objets issus de l'ancêtre du Transilien, au profit des Restos du Coeur. Banquettes et portes à l'état brut et objets redesignés sont visibles à Ground Control, à Paris jusqu'à dimanche, veille de la vente aux enchères.