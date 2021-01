AFP Video • 24/01/2021 à 18:50

En Inde, la vaste campagne de vaccination contre le coronavirus prend du retard, un tiers des bénéficiaires ne se présentant pas aux rendez-vous par crainte pour leur santé, à cause de problèmes techniques liés au vaccin et à cause du fait que certains croient que la pandémie est en train de prendre fin.