Coronavirus: en Algérie, des initiatives citoyennes au secours des services de santé

AFP Video • 28/03/2020 à 00:51

Des bénévoles d'associations locales font du porte-à-porte dans les rues d'Alger pour offrir une aide alimentaire aux plus démunis et aux personnes âgées, et délivrer des messages de sensibilisation dans un contexte de pandémie de nouveau coronavirus. Face aux faiblesses du système de santé et aux cris d'alarme des professionnels du secteur en Algérie, les initiatives citoyennes pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus se multiplient grâce aux appels via les réseaux sociaux.