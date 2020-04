Coronavirus: 607 décès à l'hôpital ces dernières 24 heures en France, un record (ministère de la Santé)

AFP Video • 07/04/2020 à 20:16

La France enregistre un record de mortalité ces dernières 24 heures, lié à la pandémie de nouveau coronavirus, avec 607 décès en plus à l'hôpital et 820 décès en plus dans les établissements médicaux-sociaux, indique Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.